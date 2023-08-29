«Золотая скрипка России» Анастасия Агличева высадила новые деревья в парке Мариуполя

Всего были высажены более десятка деревьев в парке культуры и отдыха «Городской сад». Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе продолжают благоустраивать общественные пространства. В этом участвуют не только строители из подрядных организаций города-побратима - Санкт-Петербурга, но также известные люди из мира политики, спорта и культуры. Об этом сообщили в местной администрации.

Там рассказали, что совсем недавно в Мариуполе побывала «Золотая скрипка России», культурно-общественный деятель из Петербурга Анастасия Агличева. Вместе с городскими властями она приняла участие в очередной акции по озеленению города. Как пояснили в мэрии, всего были высажены более десятка деревьев в парке культуры и отдыха «Городской сад».

- Парк, который восстанавливают строители Санкт-Петербурга, преображается на глазах. Уверен, наш вклад в его озеленение мариупольцы и гости города оценят по достоинству, - заявил мэр Мариуполя Олег Моргун.

Отметим, что Анастасия Агличева ранее уже приезжала в портовый город ДНР. Тогда скрипачка устроила благотворительные концерты для врачей и встретилась с учащимися местной школы искусств.

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