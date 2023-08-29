В центре Донецка в результате столкновения двух автомобилей погиб мужчина

Страшная авария произошла в центре Донецка 28 августа. Фото: МВД ДНР

В центре Донецка 28 августа произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Как пояснили в ведомстве, в Ворошиловском районе водитель Lada Largus, подъехав к перекрестку, проигнорировал запрещающий «красный» сигнал светофора и не остановился перед стоп-линией, а продолжил двигаться дальше. В это время на разрешающий «зеленый» сигнал светофора на перекресток выехал автомобиль Volkswagen Tiguan.

В результате оба автомобиля столкнулись, получив при этом значительные повреждения. От удара пострадал водитель Volkswagen. А вот другой водитель погиб на месте. Как оказалось, мужчина не был пристегнут.

- После столкновения водитель автомобиля Lada, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел через правую переднюю дверь из транспортного средства и получил травмы, несовместимые с жизнью, - рассказали в министерстве и напомнили, что использование ремней безопасности может значительно снизить тяжесть травм при ДТП.

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