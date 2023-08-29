На территории ДНР работают почти 90 аварийно-восстановительных бригад со всей России

Региону помогают подготовиться к предстоящей зиме. Фото: Минстрой ДНР

На территории Донецкой Народной Республики работают почти 90 аварийно-восстановительных бригад со всей России. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- На сегодняшний день на территории населенных пунктов Республики трудится 89 аварийно-восстановительных бригад из самых разных уголков Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что такая помощь со стороны шеф-регионов является серьезным подспорьем в подготовке ДНР к осенне-зимнему периоду. Только в нынешнем году силами прибывших специалистов планируется выполнить около 100 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения и более 100 мероприятий на объектах теплоснабжения.

Напомним, ранее в Минстрое ДНР заявили, что регион готовится к предстоящей зиме. Трудностей достаточно много. По-прежнему, сказываются обстрелы территорий. Сейчас администрациям городов и районов Республики приходится прилагать максимум усилий, чтобы своевременно провести все необходимые мероприятия.

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