Мэр Моргун: 1 сентября в Мариуполе начнут работать 26 полностью укомплектованных школ

В Мариуполе провели педагогический совет перед началом учебного года. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе 1 сентября откроют свои двери 26 школ. В приморском городе провели педагогический совет, где поблагодарили педагогов за то, что они не бросили своих учеников. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— С приветственным словом обратился к участникам педагогического совета Мариуполя. Поблагодарил за то, что не оставили город и своих учеников. 1 сентября для юных горожан распахнут свои двери 26 школ, укомплектованных преподавательским составом и всем необходимым для полноценного образования детей, — заявил градоначальник.

К педагогам Мариуполя обратился также министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения подчеркнул, что профессия преподавателя пользуется огромным спросом, и в 2023 году на эту специальность подали заявления рекордные 350 тысяч абитуриентов.

Напомним, что «Единый заказчик» завершил восстановление морского лицея в Мариуполе. В здании укрепили несущие конструкции, провели капитальный ремонт, заменили окна и инженерные коммуникации.

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