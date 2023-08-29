В ДНР погасили более 800 млн рублей долгов по зарплате шахтерам

Долги по зарплате удалось погасить на восьми угольных предприятиях региона. Фото: ШУ «Донбасс»

В Донецкой Народной Республике шахтерам погасили задолженность по заплате на сумму свыше 800 млн рублей. Долги выплатили благодаря вмешательству региональной прокуратуры и инспекции труда. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости.

Там уточнили, что задолженность была погашена на восьми угольных предприятиях региона.

- На основании требований прокуратуры ДНР Юго-Западная межрегиональная территориальная инспекция труда провела контрольно-надзорные мероприятия в отношении восьми предприятий угольной промышленности. В результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате на сумму 820 млн рублей, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что проверки, в частности, коснулись шахты «Комсомолец Донбасса», Донецкой угольной энергетической компании и Моспинского углеперерабатывающего предприятия. Отмечается также, что инспекция труда провела контрольно-надзорные мероприятия на основании требований прокуратуры Донецкой Народной Республики.

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