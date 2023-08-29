При обстреле Киевского района Донецка 28 августа ВСУ использовали ракеты JROF-M, произведенные в Словакии

Фрагмент ракеты JROF-M. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 28 августа вооруженные формирования Украины при обстреле Киевского района Донецка использовали фугасные ракеты JROF-M для реактивной системы залпового огня, произведенные в Словакии.

- Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Архангельское, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в результате этого обстрела по улице Велозаводской, 25 был ранен мужчина 1989 года рождения. Кроме того, было зафиксировано повреждения пяти частных домов и обесточено 11 трансформаторных подстанций.

Напомним, что 29 августа в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков в Горловке погибли три человека. Ранее противник выпустил десять артиллерийских снарядов калибром 152 мм по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города.

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