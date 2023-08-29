Кемеровская область привезла около 700 школьных ранцев для Горловских первоклассников

Горловские первоклассники получат от Кузбасса подарки ко Дню знаний. Фото: Пресс-служба губернатора Кемеровской области

Кузбасс привез около 700 школьных ранцев для Горловских первоклассников. До нового учебного года сотрудники управления образования Горловки передадут школьные наборы каждому школьнику. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.

- В город накануне прибыл гуманитарный груз из Кемеровской области. В него вошли 697 школьных ранцев с логотипом «КуZбасс — ГорлоVке» и все необходимые канцелярские принадлежности, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Республика Карелия передала нейрохирургический электронный микроскоп в Горловскую городскую больницу № 2. В медицинское учреждение доставили дизельный генератор, а также предметы первой необходимости.

Кроме того, в столицу Донецкой Народной Республики прибыл очередной гуманитарный груз для мирных жителей, которые пострадали в результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины.

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