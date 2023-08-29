Мэр Донецка сообщил, что Москва передала десять единиц автобусов большой вместимости

Десять автобусов большой вместимости прибыли в Донецк из Москвы. Фото: ТГ/Кулемзин

Из Москвы в столицу Донецкой Народной Республики прибыла третья партия автобусов большой вместимости. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Сегодня в столицу Донецкой Народной Республики прибыла третья партия автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ в количестве 10 единиц, переданных в качестве шефской помощи от нашего шефа-региона города Москвы, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что эти автобусы будут задействованы для работы на маршрутах города Донецка. Благодаря помощи шеф-региона качество перевозок пассажиров значительно улучшится.

Напомним, что 25 августа в Донецк из Москвы прибыла вторая партия автобусов большой вместимости. Тогда шеф-регион также передал десять машин. После оформления всех необходимых документов они незамедлительно начнут работу на маршрутах города Донецка.

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