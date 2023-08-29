В Мариуполе утвердили график восстановления частных домов на сентябрь

В сентябре в Мариуполе продолжат восстанавливать частные жилы дома по графику (архивное фото). Фото: Толстыкина/ТГ

В Мариуполе утвердили график ремонт частных жилых домов на сентябрь. Власти продолжают мониторинг работы строительных бригад, а также контролируют вывоз стройматериалов. Об этом по итогам оперативного совещания с профильными заместителями рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Рассмотрели ряд вопросов, которые держим на особом контроле. Среди них восстановление ИЖС – план на сентябрь утвержден. Мониторим работу наших стройбригад во всех районах города, также ежедневно контролируем вывоз стройматериалов со складских площадей, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее Тульская область завершила ремонт школы №59 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строители заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, обновили фасад, обустроили футбольное поле, а также закупили технику и мебель для школьников.

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