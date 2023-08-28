В Донецке под обстрелами ВСУ погиб мужчина и были ранены два подростка

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Олег УКЛАДОВ

На западе Донецка под обстрелами ВСУ 28 августа погиб мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла в Петровском районе.

- При обстреле Петровского района по улице Республиканской погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также о ранении двух подростков в Киевском районе города.

- В Киевском районе по улице Артемовской попали под обстрел и получили ранения два парня 2005 года рождения, - заявил Кулемзин.

Известно также, что в этом же районе по улице Велозаводской был ранен мужчина 1989 года рождения. Тем временем в Петровском районе по улице Карбышева ранена женщина 1944-го, а по улице Федеративной - женщина 1972 года рождения.

По словам Кулемзина, при обстреле Петровского района Донецка пострадали частные дома по улице Карбышева. В Киевском районе произошло прямое попадание снаряда в многоквартирный дом по проспекту Киевскому.

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