В Донецке под обстрелами ВСУ погиб мужчина и были ранены два подростка

Число жертв украинских обстрелов растет
Фото: Олег УКЛАДОВ
На западе Донецка под обстрелами ВСУ 28 августа погиб мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что трагедия произошла в Петровском районе.
- При обстреле Петровского района по улице Республиканской погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются, - проинформировал градоначальник.
Сообщается также о ранении двух подростков в Киевском районе города.
- В Киевском районе по улице Артемовской попали под обстрел и получили ранения два парня 2005 года рождения, - заявил Кулемзин.
Известно также, что в этом же районе по улице Велозаводской был ранен мужчина 1989 года рождения. Тем временем в Петровском районе по улице Карбышева ранена женщина 1944-го, а по улице Федеративной - женщина 1972 года рождения.
По словам Кулемзина, при обстреле Петровского района Донецка пострадали частные дома по улице Карбышева. В Киевском районе произошло прямое попадание снаряда в многоквартирный дом по проспекту Киевскому.
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