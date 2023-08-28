Женщина получила ранение в голову при обстреле Никитовского района Горловки со стороны ВСУ

Пострадавшими занимаются медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате обстрелов ВСУ в Горловке 28 августа погиб один и были ранены двое человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что в этот день были обстреляны также Донецк, Макеевка и Ясиноватский район.

- В Горловке в результате обстрелов погиб мирный житель, тяжелое ранение получила работник сферы образования. В Донецке пять раненых: женщины 1944 и 1972 годов рождения в Петровском районе (средняя степень тяжести), трое мужчин в Киевском районе - 1989 года рождения, двое 2005 года рождения. Еще одна женщина, жительница Никитовского района Горловки, была ранена в голову, - проинформировал глава региона.

Сообщается также, что обстрелами ВСУ в городах повреждены два жилых дома и четыре гражданских объекта - школа в Горловке, сельская администрация, почта и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Минеральное.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Горловки сообщил, что количество раненых при обстреле города возросло до двух человек

Иван Приходько отметил, что ВСУ обстреливают Никитовский район Горловки, снаряды разрываются около автодрома (подробнее)