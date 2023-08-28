Пушилин сообщил про гибель одного и ранение семи жителей ДНР от обстрелов ВСУ 28 августа

В результате обстрелов пострадали мирные люди. Фото (архив): ТГ/Приходько

Украинские войска 28 августа выпустили по территории ДНР 226 боеприпасов из РСЗО и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетных. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что противник обстрелял Донецк, Макеевку, Ясиноватский район и Горловку. В результате нанесенных ударов пострадали мирные люди.

- В Горловке в результате обстрелов погиб мирный житель, тяжелое ранение получила работник сферы образования. В Донецке пять раненых: женщины 1944 и 1972 годов рождения в Петровском районе (средняя степень тяжести), трое мужчин в Киевском районе - 1989 года рождения, двое 2005 года рождения. Еще одна женщина, жительница Никитовского района Горловки, была ранена в голову, - проинформировал глава региона.

Сообщается также, что обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры - школа в Горловке, сельская администрация, почта и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Минеральное.

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