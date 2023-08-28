В Донецке возле торгового центра «Континент» загорелся один из магазинов

Возле ТЦ «Континент» горит магазин (архивное фото) Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В центре Донецка загорелся один из киосков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что бытовой пожар возник в районе торгового центра «Континент».

- В Ворошиловском районе возле ТЦ «Континент» зафиксировано бытовое возгорание торгового павильона «Шаурма на углях», - проинформировал градоначальник.

Напомним, днем 18 августа на улице Независимости в Буденновском районе Донецка в одной из квартир 10-этажного жилого дома возник сильный пожар. Огонь охватил однокомнатную квартиру и весь балкон. В квартире находилась женщина 1946 года рождения, которую удалось вытащить из огня еще до приезда огнеборцев. Пенсионерку госпитализировали в больницу.

Кроме того, три человека оказались застигнутыми в лифте между четвертым и пятым этажами. Спасатели при помощи гидравлического инструмента открыли дверь лифта и помогли выбраться двум женщинам и ребенку. В медицинской помощи они не нуждались.

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