В Донецке в одном из детских садов окна покрыли бронепленкой, чтобы обеспечить безопасность детей и воспитателей

Ремонт здания осуществлялся за счет Москвы. Фото: ТГ/Кулемзин

В Калининском районе Донецка после капитальной реконструкции открыли детский сад, ремонт которого осуществлялся по всем нормам и стандартам Российской Федерации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что окна детского сада покрыли специальной бронепленкой, чтобы обеспечить безопасность детей и воспитателей. А в самом здании установили резервуары, которых хватит на 4 дня бесперебойной подачи воды.

- Хочется выразить слова благодарности шефу-региону городе Москве за то, что продолжает осуществлять мечты наших детей, - написал Кулемзин.

Тем временем Ямал завершил капитальный ремонт детского сада в поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой Народной Республики. В дошкольном учреждении регион-шеф восстановил разрушенные участки, заменил кровлю, а также установил окна и двери.

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