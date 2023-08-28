ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 33 снаряда из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 33 снаряда из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с 16:00 выпустили по Донецку и Макеевке 33 снаряда из артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины с 16:15 по 16:50 обстреливали Киевский район Донецка. За это время украинские боевики со своих позиций в Орловке и Нейталово выпустили 30 снарядов из артиллерии.

Напомним, ранее ВСУ выпустили по трем районам Донецка 22 снаряда из натовской артиллерии. Украинские боевики со своих позиций в Максимильяновке и Нейталово обстреляли Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города.

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