Восстановление дорожной инфраструктуры Докучаевска продолжается. Фото: Минтранс ДНР

В Докучаевске к концу 2023 года восстановят девять внутригородских дорог. Сейчас специалисты региона-шефа Владимирской области ремонтируют автодорогу на улице Калинина. Об этом сообщили в министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

— Владимирская область продолжает восстанавливать дороги Докучаевска Специалисты региона-шефа приступили к укладке асфальта по улице Калинина, далее подрядчики обновят покрытие по улице Центральной. Всего в этом году регион-шеф Владимирская область восстановит 9 подобных объектов, — заявили в Минтрансе.

Напомним, что план по восстановлению дорог в Зугрэсе на 2023 год полностью завершили. Специалисты из Нижегородской области отремонтировали в городе почти 70% дорог. Всего в Донецкой Народной Республике к середине августа отремонтировали порядка 75% дорог от запланированного объема. Восстановлением дорожной инфраструктуры занимаются строители из ХМАО, Ленинградской, Нижнегородской и Свердловской областей, Республики Саха и других регионов.

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