В Мариуполе завершили ремонт в здании школы на 1500 мест

За парты в светлой и современной школе совсем скоро сядут школьники Мариуполя. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» совместно со специалистами из Ульяновской области восстановила школу в микрорайоне Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя. Здание, рассчитанное на 1500 учеников, начали ремонтировать в середине августа 2022 года. Школа пережила несколько обстрелов: были повреждены несущие стены, а кабинет химии полностью разрушен. Сейчас здание практически готово к началу нового учебного года.

— Ремонтные работы начались в середине августа 2022 года. Проведено комплексное восстановление здания: устранены все повреждения из-за попадания снарядов и обрушений, заменены дверные и оконные блоки, лестничные марши, выполнен ремонт кровли и фасадов, — отметили в компании. — Произведена реконструкция инженерных сетей, а также внутренние отделочные работы с применением современных материалов.

В «РКС-НР» подчеркнули, что строители благоустроили пришкольную территорию.

— Появилось новое футбольное поле, тренажеры, волейбольная и баскетбольная площадки, две парковки для школьного автобуса. В данный момент ведутся финальные работы по подготовке здания к новому учебному году. Уже совсем скоро в День знаний дети сядут за свои парты в полностью отремонтированной школе! — добавили в компании.

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