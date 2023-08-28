В Донецке за неделю родились 40 малышей

По показателям рождаемости мальчики сравнялись с девочками. Фото: ТГ/Кулемзин

На прошедшей неделе в столице Донецкой Народной Республики родились сорок малышей. По показателям рождаемости мальчики сравнялись с девочками. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в этот период на свет появились по двадцать мальчиков и девочек.

- В период с 21 по 27 августа в Донецке родились 40 малышей: 20 мальчиков и 20 девочек! - написал мэр.

Градоначальник пожелал новым дончанам расти здоровыми, крепкими и радовать своих мам и пап.

Напомним, в Донецке к концу текущего года построят перинатальный центр. Там будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей. Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. Медцентр строят по поручению Президента России Владимира Путина. Работать в нем будут местные специалисты. Для этого проводят работу с Донецким национальным медицинским университетом и с профтехучилищами. Цель - не перевести сотрудников из других больниц, а набрать новых грамотных людей.

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