В ДНР электрики восстановили более 2,5 тысячи километров ЛЭП разного класса напряжения

Электрики подключили к электроэнергии 163 населенных пункта в ДНР. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

В Донецкой Народной Республике электрики восстановили более 2,5 тысячи километров ЛЭП разного класса напряжения. Об этом сообщили Министерстве угля и энергетики региона.

- По состоянию на 25 августа на освобожденной территории Донецкой Народной Республики энергетиками восстановлено более 2652 км линий электропередачи разного класса напряжения, подана электроэнергия в 163 населенных пункта, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в Мариуполе специалисты подключили к электроэнергии 425 объектов социальной инфраструктуры, более 22 тысяч жилых жомов. В Волновахском районе и Волновахе запитано 76 объектов социальной инфраструктуры, 7953 жилых дома. На севере ДНР- 21 объект инфраструктуры, 1474 бытовых потребителей. Электрики продолжают работу над восстановлением.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике за 2023 год ввели в эксплуатацию три новые лавы на шахтах, а также два очистных забоя.

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