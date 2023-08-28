Пушилин поручил представителям Народного контроля усилить работу по торговым точкам в Енакиево

Цены на продукты питания в отдельных магазинах города сильно завышены. Фото (архив): mpt.lpr-reg.ru

Жители Енакиево жалуются на высокие цены в магазинах и аптеках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обсудил положение дел в городе на еженедельном оперативном совещании с членами Правительства Республики, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

Он отметил, что енакиевцы положительно оценивают работу Народного контроля, однако имеются жалобы на цены в отдельных частных магазинах, ларьках и аптеках.

- Прошу Народный контроль совместно с администрацией Енакиево, кандидатами в депутаты усилить работу по торговым точкам города, - заявил Пушилин.

Как отметил руководитель Республики, в целом социальная обстановка в городе выше среднего уровня по всей ДНР - видна работа органов местной власти. Так, к примеру, горожане указывают на заметное улучшение качества дорог, ситуации в культуре и спорте. При этом не всегда они довольны уборкой придомовых территорий. По словам Пушилина, эту работу необходимо отладить.

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