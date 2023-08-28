В Мариуполе планируют открыть постоянный офис представителя Республики Ингушетия

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун провел встречу с помощником полномочного представителя Республики Ингушетия в ДНР и ЛНР Илезом Тумгоевым. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе рассматривают возможность открытия постоянного офиса представителя Республики Ингушетия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который 28 августа провел встречу с помощником полномочного представителя РИ в ДНР и ЛНР.

Мэр отметил, что множество ингушей пришли на помощь Донбассу и сейчас помогают восстанавливать его инфраструктуру. Немало представителей Республики Ингушетия задействованы также на стройках в Мариуполе.

- С Илезом Тумгоевым обсудили возможность открытия в Мариуполе постоянного офиса представителя РИ. В числе его задач будет координация деятельности всех представителей землячеств Ингушетии в нашем городе, оказание гуманитарной помощи и работа с бизнесом РИ по привлечению инвестиций в Донецкую Народную Республику в целом и в Мариуполь, в частности, - рассказал градоначальник.

По словам Моргуна, помещение для размещения такого офиса уже найдено. Теперь там необходимо предварительно провести ремонт.

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