Верховный суд ДНР рассмотрит дела трех морпехов ВСУ, которые обстреляли административные и жилые здания в Мариуполе

Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении трех морпехов ВСУ по существу (архивное фото). Фото: ДАН

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело, фигурантами которого выступили три морпеха ВСУ. Установлено, что боевики обстреливали жилые и административные здания в Мариуполе, получая приказы от командира батальона. Об этом «КП» сообщили в прокуратуре ДНР.

— В период с 20 марта по апрель 2022 года Коваль, Чумак, Федорович, получили приказ командира батальона Якубинского осуществлять патрулирование с целью обстрелов из установленной на танке Т-80 БВ пушки с осколочно-фугасными снарядами район «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича». В один из дней обвиняемые произвели обстрел снарядами калибра 125 мм, здания администрации Мариуполя и двух многоквартирных жилых домов, — отметили в ведомстве.

К счастью, боевики не смогли довести до конца преступный умысел, и все мирные жители остались живы, так как спрятались в подъезде и в подвалах. Верховный суд Республики рассмотрит уголовное дело по существу.

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