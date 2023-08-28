Югра передала современную коммунальную технику в ДНР. Фото: ДАН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра передала две единицы коммунальной техники Макеевке. Подшефный регион получил прицепные дорожно-подметальные машины, которые оснащены современным оборудованием и высокой производительностью. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Макеевки Юрий Чекунов.

- Сегодня мы передали две единицы из 18, которые были запланированы у нас на этот год в рамках поставки дорожно-коммунальной техники для Макеевки. Это прицепные дорожно-подметальные машины, оснащенные современным оборудованием и высокой производительностью: до 60 км за рабочую смену, - отметил Юрий Чекунов.

Он добавил, что данная техника существенно облегчит работу коммунальным службам при уборке дорог, где ранее был задействован ручной труд. Она поможет сделать улицы Макеевки еще чище.

Напомним, что специалисты из Нижегородской области отремонтировали в Зугрэсе почти 70% городских дорог. Все запланированные работы на 2023 год по восстановлению дорожной инфраструктуры в городе завершились.

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