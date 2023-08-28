Четыре человека получили травмы в ДТП в Мариуполе

В ДТП, которое произошло в Мариуполе 25 августа, пострадали четыре человека. Фото: МВД ДНР

В Мариуполе в ДТП пострадали четыре человека. Водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился в управлением, выехал на встречную полосу и врезался в две машины на парковке. Травмы получили водитель и три пассажира Volkswagen Polo. Об этом сообщили в МВД ДНР.

— Полицейские установили обстоятельства ДТП, в котором травмированы четыре человека. 25 августа в 15:30 в Орджоникидзевском районе Мариуполя водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобили Kia Soul и Volkswagen Passat, стоящие на парковке. В результате ДТП водитель и три пассажира Volkswagen Polo получили травмы, — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции МВД подчеркнули, что водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.

— Чтобы не допустить аварии при совершении обгона, водители должны выбирать участок дороги, который при соблюдении требований дорожных знаков и дорожной разметки позволит безопасно выполнить необходимые действия, — добавили в ведомстве.

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