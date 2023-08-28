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НовостиПолитика28 августа 2023 11:58

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда из натовской артиллерии

Украинские боевики со своих позиций в Максимильяновке и Нейталово обстреляли три района Донецка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда из натовской артиллерии (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку 22 снаряда из натовской артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по трем районам Донецка 22 снаряда из натовской артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Петровского района города продолжался с 14:15 по 14:25. За это время противник выпустил еще восемь снарядов натовского калибра.

Кроме того, с 14:10 по 14:39 под огонь украинских боевиков попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Вооруженные формирования Украины со своих позиций в Нейталово выпустили десять снарядов калибром 155 мм.

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