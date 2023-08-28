Денис Пушилин сообщил, что в Горловке исправят ситуацию с нехваткой врачей

В Горловке исправят ситуацию с нехваткой врачей (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницах Горловки наблюдается нехватка узкопрофильных специалистов. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин на еженедельном оперативном совещании с Председателем Правительства Республики Евгением Солнцевым, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

- В Горловке особенно много жалоб на нехватку узкопрофильных медработников — поручил главе Минздрава ДНР Дмитрию Гарцеву принять меры по улучшению ситуации, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что от местных жителей поступают обращения о недостаточности сведений о возможностях трудоустройства. Глава региона поручил профильным службам усилить информирование населения о вакансиях.

Напомним, ранее врио Главы ДНР поручил наладить работу горячих линий в Республике. Глава региона отметил, что сейчас из 400 номеров работают 350, хотя раньше только 120.

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