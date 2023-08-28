ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов по Петровскому району Донецка

Боевики вновь открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов из артиллерии за 15 минут. Боевики обстреляли район с своих позиций в Кураховке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:45 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций ВСУ в Кураховке. Боевики выпустили по городу четыре снаряда из артиллерии калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

За следующие 15 минут боевики ВСУ выпустили еще 11 артиллерийских боеприпасов по городу.

Напомним, что за сутки украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике 245 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. Ранения получили шесть мирных жителей, среди них четыре ребенка. Повреждены 13 жилых домов в Донецке, Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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