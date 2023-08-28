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НовостиПолитика28 августа 2023 7:54

ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские боевики четыре раза за 15 минут открыли огонь по Донецку
Виктория ПОДАРОВА
Боевики вновь открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Боевики вновь открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов из артиллерии за 15 минут. Боевики обстреляли район с своих позиций в Кураховке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:45 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций ВСУ в Кураховке. Боевики выпустили по городу четыре снаряда из артиллерии калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

За следующие 15 минут боевики ВСУ выпустили еще 11 артиллерийских боеприпасов по городу.

Напомним, что за сутки украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике 245 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. Ранения получили шесть мирных жителей, среди них четыре ребенка. Повреждены 13 жилых домов в Донецке, Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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