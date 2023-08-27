Владислав Ключаров возложил цветы к мемориалу «Подвигу шахтеров Макеевки»

Мэр Макеевки почтил память погибших шахтеров города. Фото: кадр из видео Ключаров/ТГ

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров почтил память погибших горняков. Мэр возложил цветы к мемориалу «Подвигу шахтеров Макеевки» в день профессионального праздника горнорабочих.

— Мы должны быть благодарны и уважительны к подвигу шахтеров, который останется в наших сердцах навсегда. Мы обязаны сохранять и передавать их историю будущим поколениям, чтобы они знали о том, какие трудности преодолевали шахтеры и как важна их роль в развитии нашего города, — добавил Ключаров.

Напомним, что в последнее воскресенье августа в ДНР традиционно отмечают День шахтера. Этому празднику посвящена и выставка фоторабот, которая открылась сегодня в художественном музее Донецка «Арт-Донбасс». На 75 работах запечатлены моменты тяжелого шахтерского труда, портреты шахтеров. Вторая часть фоторабот посвящена Донецку, день которого также отмечают сегодня.

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