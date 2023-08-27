Ко Дню города и Дню шахтера в Донецке организовали фотовыставку

Фотовыставка, посвященная Донецку и тяжелому труду горняков, будет открыта до 1 октября 2023 года. Фото: пресс-служба музея

В Донецком художественном музее «Арт-Донбасс» открылась фотовыставка, посвященная Дню города и Дню шахтера. Из более чем 400 фотографий жюри отобрали 75 работ. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала директор музея Екатерина Калиниченко.

— В ставшем традиционным ежегодном конкурсе фотографии принимали участие более 40 маститых и юных участников из Донецка, Макеевки, Москвы, Владивостока, поселка Кавалерово Приморского края, на суд жюри поступило более 400 фотографий, — отметила Калиниченко.

«Арт-Донбасс» проводит фотовыставку работ, посвященную Дню города, уже третий год подряд. На съемках запечатлены моменты, демонстрирующие тяжелый шахтерский труд, портреты горняков, виды Донецка, а также природа края. Выставка будет работать до 1 октября 2023 года.

Напомним, что профессиональный праздник горняков и День города Донецка традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. В 2023 году все массовые мероприятия в городе отменили из-за угрозы обстрелов.

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