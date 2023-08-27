Украинские войска возобновили ракетный обстрел Донецка

Донецк подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ в День города (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики в очередной раз открыли ракетный огонь по Донецку. ВСУ выпустили по Киевскому району города восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Повреждены жилые дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:40 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по городу восемь ракет из реактивной системы залпового огня, — заявили в ведомстве.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что снаряд ВСУ попал в жилой дом на улице Руданского.

— В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в частный дом по ул. Руданского, в соседнем доме повреждено остекление. По дополнительной информации, при утреннем обстреле Киевского района в частных домовладениях по ул. Артема повреждены фасады, остекление, хозяйственные постройки, — заявил мэр.

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