Денис Пушилин поздравил дончан с Днем города

Денис Пушилин заявил, что Донецк стойко держится несмотря на желание противника стереть его с лица земли. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поздравил дончан и всех, кому дорог Донецк, с Днем города. Денис Пушилин подчеркнул, что Донецк изранен, но не сломлен.

— В последнее воскресенье августа мы традиционно отмечаем День города Донецка — в этом году ему исполнилось 154 года. От всей души поздравляю всех, кому дорога столица Донецкой Народной Республики! — поделился Пушилин. — Донецк изранен, но не сломлен. В единстве со всей Россией его отстоим, отстроим, возродим и вновь сделаем экономическим и культурным центром страны.

Врио Главы Республики добавил, что Донецк — город-труженик, город-воин, город роз и мужественных людей. Он стойко держится несмотря на желание противника стереть его с лица земли.

— Спасибо вам, земляки, за стойкость! Скорейшего победного мира! — подчеркнул глава региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ко Дню шахтера работникам угольной отрасли вручат благодарности и электрогрили

Общественники намерены поблагодарить горняков Донецкой Народной Республики за их труд (подробнее)