Пушилин сообщил, что в Донецке ранены три женщины, еще двое тяжелораненых - в селе Евгеновка ДНР

За день ВСУ совершили более 60 обстрелов, выпустив две сотни боеприпасов по территории ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке под обстрелами ВСУ ранены три женщины. Их состояние - средней степени тяжести. Тем временем в селе Евгеновка Великоновоселковского района двое тяжелораненых - муж и жена 1958 и 1964 годов рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - заявил руководитель Республики.

По словам главы региона, 26 августа украинские войска обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Горловку и Великоновоселковский район. Всего ВСУ совершили более 60 обстрелов, выпустив 203 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Обстрелами повреждены семь жилых домов в столице ДНР и один гражданский объект в Калининском районе Горловки, где под ударом оказался жилой массив «Солнечный».

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