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НовостиПолитика26 августа 2023 20:05

Пушилин сообщил, что в Донецке ранены три женщины, еще двое тяжелораненых - в селе Евгеновка ДНР

По словам врио Главы Донецкой Народной Республики, всем пострадавшим от обстрелов ВСУ оказывают необходимую медицинскую помощь
Ирина ДМИТРИЕВА
За день ВСУ совершили более 60 обстрелов, выпустив две сотни боеприпасов по территории ДНР

За день ВСУ совершили более 60 обстрелов, выпустив две сотни боеприпасов по территории ДНР

Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке под обстрелами ВСУ ранены три женщины. Их состояние - средней степени тяжести. Тем временем в селе Евгеновка Великоновоселковского района двое тяжелораненых - муж и жена 1958 и 1964 годов рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - заявил руководитель Республики.

По словам главы региона, 26 августа украинские войска обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Горловку и Великоновоселковский район. Всего ВСУ совершили более 60 обстрелов, выпустив 203 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Обстрелами повреждены семь жилых домов в столице ДНР и один гражданский объект в Калининском районе Горловки, где под ударом оказался жилой массив «Солнечный».

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