В Мариупольской больнице интенсивного лечения ремонтно-восстановительные работы идут без остановки лечебного процесса

В данное время строители восстанавливают главный корпус больницы, пищеблок и здание поликлиники. Фото: ППК «Единый заказчик»

Несмотря на ремонтно-восстановительные работы, в больнице интенсивного лечения города Мариуполь пациентам круглосуточно оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом заявила главный врач медучреждения Валентина Гавриляк.

- Объем работы огромный, ремонтно-восстановительные работы идут без остановки лечебного процесса, - отметила она.

Сообщается также, что в данное время строители восстанавливают главный корпус больницы, пищеблок и здание поликлиники. Идет планирование восстановления хозяйственного блока, который был полностью разрушен во время боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариупольской больнице интенсивного лечения специалисты смогли восстановить все конструктивные повреждения здания и ведут отделку помещений. Кроме того, в больнице начались работы по устройству новой современной системы вентиляции с обеззараживанием воздуха.

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