Мэр Кулемзин: Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Пострадавшая 1951 года рождения. Фото: ТГ/Пушилин

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками западной части Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел в Петровском районе 26 августа.

- При обстреле Петровского района ранение получила женщина 1951 года рождения, - проинформировал градоначальник.

По данным СЦКК ДНР, за прошедшую ночь территория Донецка семь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 14 снарядов калибром 155 мм, из них 2 кассетного типа, а также 10 ракет из РСЗО, - заявил Кулемзин.

Напомним, ранее был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций украинских боевиков в населенном пункте Острое. ВСУ выпустили по району десять ракет из реактивной системы залпового огня. А накануне выпустили по району семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских войск в Максимильяновке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли три человека, еще 39 получили ранения

В результате обстрелов украинских боевиков с 1 января 2023 года в ДНР погибли 258 мирных жителей (подробнее)