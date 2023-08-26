Двое человек погибли и один ранен в ДНР в результате обстрелов ВСУ 25 августа

За сутки территория региона была обстреляна украинскими войсками 63 раза Фото: Иван ЖИЛЯК

Двое человек погибли и один получил ранения в ДНР в результате обстрелов ВСУ 25 августа. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Минеральном и ранении мужчины в Красной Поляне, - проинформировали там.

Сообщается также, что обстрелом повреждено жилое домостроение в поселке Старомихайловка под Донецком. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры в этот день зафиксировано не было.

По данным СЦКК, территория региона была обстреляна украинскими войсками 63 раза. Под огнем оказались шесть населенных пунктов Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку и Владимировку. Всего в их направлении были выпущены 233 снаряда из РСЗО, артиллерии калибром 122, 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

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