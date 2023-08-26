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НовостиПолитика26 августа 2023 5:30

Двое человек погибли и один ранен в ДНР в результате обстрелов ВСУ 25 августа

В поселке Старомихайловка под Донецком снарядом повреждено жилое домостроение
Ирина ДМИТРИЕВА
За сутки территория региона была обстреляна украинскими войсками 63 раза

За сутки территория региона была обстреляна украинскими войсками 63 раза

Фото: Иван ЖИЛЯК

Двое человек погибли и один получил ранения в ДНР в результате обстрелов ВСУ 25 августа. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Минеральном и ранении мужчины в Красной Поляне, - проинформировали там.

Сообщается также, что обстрелом повреждено жилое домостроение в поселке Старомихайловка под Донецком. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры в этот день зафиксировано не было.

По данным СЦКК, территория региона была обстреляна украинскими войсками 63 раза. Под огнем оказались шесть населенных пунктов Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку и Владимировку. Всего в их направлении были выпущены 233 снаряда из РСЗО, артиллерии калибром 122, 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

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