Мэр Мариуполя осмотрел двор, где построят детскую площадку в рамках проекта «Счастливое детство»

Современную детскую площадку оборудуют в одном из дворов Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун осмотрел двор, в котором оборудуют детскую площадку в рамках проекта «Счастливое детство». Там появятся современные тренажеры, песочница и футбольное поле.

— В одном из дворов Ильичевского района осмотрел детскую игровую площадку, современное обустройство которой поможет провести Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Росси по Московской области. Здесь планируем разместить спортивные снаряды, малышам обустроим песочницы и установим разнообразные игровые элементы, — заявил градоначальник.

Олег Моргун подчеркнул, что в плане реконструкции двора учтут пожелания местных жителей.

Напомним, что договоренность о строительстве площадки была достигнута 31 июля. Раньше в рамках пилотного проекта «Счастливое детство» площадки оборудовали в Новоазовске и других городах Республики.

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