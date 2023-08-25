Денис Пушилин подписал указ об учреждении премии в 50 тысяч рублей лучшим преподавателям ДНР

Премии будут вручать ежегодно лучшим 50 педагогам ДНР (архивное фото) Фото: Мария ЛЕНЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР подписал указ об учреждении 50 премий лучшим педагогам. Их будут присуждать ежегодно по итогам конкурса министерства образования и науки региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Постановляю учредить с 2023 года ко Дню учителя 50 премий лучшим педагогическим работникам за достижения в преподавательской и воспитательной деятельности в размере пятидесяти тысяч рублей. Установить, что премии присуждаются ежегодно по итогам конкурса, проводимого министерством образования и науки ДНР, — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 25 августа 2025 года.

Напомним, что ранее в ДНР установили размер премий победителям и призерам конкурса «Педагог года». Они призваны стимулировать учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности.

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