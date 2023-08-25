Денис Пушилин: ВСУ выпустили 174 боеприпаса по ДНР за день

25 августа ВСУ в очередной раз обстреляли ДНР с применением артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские боевики за день выпустили 174 снаряда по региону. Среди них были боеприпасы с кассетной боевой частью. В результате обстрелов погибли два мирных жителя — женщина в Петровском районе Донецка и мужчина в Минеральном.

— Противник выпустил по нашей территории 174 боеприпаса с применением реактивной артиллерии 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, — добавил врио Главы.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня, а также семь артиллерийских снарядов.

Тем временем в Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что погибший мужчина 1959 года рождения в населенном пункте Минеральное Ясиноватского района ДНР был сотрудником предприятия «Вода Донбасса».

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