Будущим первоклассникам Ясиноватой вручили школьные наборы от «Движения первых»

Ранцы и наборы канцелярии от РДДМ «Движение первых» вручили будущим первоклассникам Ясиноватой. Фото: Шевченко/ТГ

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» передало будущим первоклассникам Ясиноватой школьные наборы. В них вошли рюкзаки и необходимая канцелярия — ручки, тетради, дневники, краски и другое. Об этом рассказал мэр Дмитрий Шевченко.

— В преддверии 1 сентября под эгидой «Движения Первых» будущим первоклассникам города Ясиноватая были вручены рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей (ручки, карандаши, тетради, дневники, альбомы, краски и другие школьные принадлежности), — заявил мэр.

Шевченко добавил, что для будущих школьников организовали тематический праздник. Детей в игровой форме учили собирать ранец, рассказывали о подготовке к школе. Мэр подчеркнул, что ребят ждет дистанционный формат обучения.

— Мы верим, что в скором будущем наши детки смогут приступить к очному обучению в школах Ясиноватой, — отметил градоначальник.

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