В Мариуполе выделят компенсационное жилье жительнице Приморского района, утратившей частный дом площадью более 100 кв. м

Мэр Мариуполя провел личный прием граждан. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе выделят компенсационное жилье для жительницы Приморского района, которая из-за боевых действий утратила частный дом площадью более 100 квадратных метров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел личный прием граждан.

Он отметил, что в ходе встречи мариупольцы поднимали вопросы восстановления многоквартирных и частных жилых домов, а также получения компенсаций за утраченное жилье.

- Так, жительница Приморского района утратила частный дом, площадью более 100 квадратных метров. Положительное решение о выделении ей компенсационного жилья уже принято, - заявил градоначальник.

По словам Моргуна, на данный момент в муниципальной собственности отсутствуют равноценные по площади квартиры. Ближайшая появится в новой очереди ЖК «Невский», которую в скором времени сдадут в эксплуатацию.

- Женщина готова подождать сдачи домов и заселиться в современную новостройку, - рассказал глава города Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе держат на контроле вопрос предоставления компенсационного жилья жителям города

Некоторых мариупольцев беспокоят сроки выдачи ордеров на квартиры в новостройках (подробнее)