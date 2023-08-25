В Киевском районе Донецка обстрелом ВСУ повреждено здание СТО, котельная и автомобили

Последствия обстрела улицы Щорса в Киевском районе. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке обстрелом ВСУ были повреждены здание СТО, котельная и несколько автомобилей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что под удар попала улица Щорса.

- Последствия обстрела Киевского района по улице Щорса, в результате которого повреждено здание СТО, котельная и автомобили, - написал мэр под опубликованными фотографиями.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку с использованием запрещенных боеприпасов кассетного типа. Утром 25 августа ВСУ нанесли удары по двум крупным городам в ДНР.

Под огонь противника попали Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. Менее чем за час по ним были выпущены 15 снарядов калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Обстрелы велись со стороны подконтрольных ВСУ Кураховки, Галицыновки и Орловки.

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