Использование украинскими войсками запрещенных кассетных боеприпасов привело к очередным жертвам в ДНР

Украинские войска обстреляли запад Донецка кассетными боеприпасами. Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела украинских войск на западе Донецка погибла женщина, есть раненые. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла в Петровском районе столицы ДНР.

- От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые, - проинформировал градоначальник.

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили, что эта часть Донецка была обстреляна ВСУ кассетными боеприпасами.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный), - говорится в сообщении представительства.

Наблюдатели также сообщили, что погибшая на улице Углегорской женщина 1948 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кассетные боеприпасы ВСУ упали возле храма и остановки: Последствия обстрелов Донецка 24 августа 2023 года

ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле улицы Артема в Донецке 24 августа, две женщины ранены (подробнее)