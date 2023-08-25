В Макеевке проводят масштабную модернизацию уличного освещения

Специалисты устанавливают на улицах города новые светодиодные лампы. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Макеевке при содействии Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа запустили масштабную программу по благоустройству города, в рамках которой производят целый ряд работ. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Владислав Ключаров.

Он отметил, что первым делом для города приобрели недостающую коммунальную технику - грейдеры, погрузчики, уборочные машины и мусоровозы. После этого заменили мусорные баки, которые находились в аварийном состоянии.

Кроме того, в городе занялись масштабной модернизацией уличного освещения - специалисты устанавливают на улицах новые светодиодные лампы. А еще во всех районах Макеевки идет капитальный ремонт дорог.

- В частности, отремонтирована улица Кирова в Советском районе, которая не делалась на протяжении 30 лет. Также отремонтирована улица Свердлова до 55 квартала в Кировском районе, которая столько же не знала капремонта, - рассказал мэр.

По словам Ключарова, работы в городе продолжаются, однако не хватает рабочих рук.

- Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, - сказал мэр.

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