В Мариуполе проверят способность школ организовать питание для учащихся

По всем учебным заведениям города проверяют готовность к принятию детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариуполе идет подготовка к новому учебному году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который утром провел совещание в городской администрации.

- По всем учебным заведениям проверяем готовность к принятию детей: укомплектованность мебелью и оборудованием, способность организовать питание учащимся, - отметил градоначальник.

По словам мэра, в центре внимания находятся также пришкольные территории, где сейчас наводят порядок и выкашивают траву.

- При необходимости к этим работам привлечем сотрудников комбината имени Ильича, - заявил Моргун.

Напомним, ранее в Мариуполе проверили готовность школ и детских садов к принятию детей в новом учебном году. В ходе проверок учебных заведений в приморском городе сотрудники МЧС ДНР вынесли ряд предписаний подрядным организациям, которые их восстанавливали. Строители готовы к диалогу. Они запросили у представителей Государственного пожарного надзора подробный перечень всех замечаний для дальнейшей проработки.

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