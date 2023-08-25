В Макеевке в результате пожара в многоквартирном жилом доме погиб ребенок

В тушении пожара были задействованы 6 единиц спецтехники и 24 спасателя. Фото: МЧС ДНР

В Макеевке произошла трагедия - пожар в жилом доме унес жизнь ребенка. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что ЧП произошло 24 августа в поселке Комсомольский Червоногвардейского района города. Там на улице Уманская загорелся четырехквартирный жилой дом.

- В результате пожара погиб ребенок 2015 года рождения. Причина пожара устанавливается, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что в тушении пожара были задействованы 6 единиц спецтехники и 24 спасателя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке в результате бытового пожара, возникшего по улице Дагестанской в Кировском районе, погиб мальчик 2018 года рождения. Трагедия произошла 18 марта. На момент пожара ребенок оставался дома один. Мэр города Алексей Кулемзин призвал взрослых не оставлять детей без присмотра дома и на улице. Он отметил, что горечь утраты из-за беспечной невнимательности ничем не восполнить.

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