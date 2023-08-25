Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку с использованием запрещенных боеприпасов кассетного типа

Использование украинскими войсками кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для гражданского населения Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР с использованием боеприпасов запрещенного кассетного типа. Об этом 25 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под огонь противника попали Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. Менее чем за час по ним были выпущены 15 снарядов калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Обстрелы велись со стороны подконтрольных ВСУ Кураховки, Галицыновки и Орловки.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Пушилин сообщил Президенту России Владимиру Путину об ухудшении ситуации в ДНР из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов. Использование украинскими войсками кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для гражданского населения Донбасса.

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