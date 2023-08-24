В Мариуполе 16-летний подросток стащил у женщины телефон во время посещения парикмахерской

Теперь подростку грозит тюрьма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чужой мобильный телефон привлек внимание подростка в одной из парикмахерских города Мариуполь, и парень решил его украсть. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Как рассказали там, 16-летний молодой человек зашел в парикмахерскую Жовтневого района и увидел лежащий на видном месте гаджет. Подросток стащил мобильное устройство, после чего скрылся с места преступления.

Владелица телефона, обнаружив пропажу, тут же заявила об этом в дежурную часть отдела полиции № 1. Сотрудники МВД вычислили и задержали парня. В отношении него было заведено уголовное дело за кражу.

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - заявили в министерстве.

Напомним, похожая история произошла в Мариуполе в июле. Тогда правоохранители задержали мужчину за кражу телефона с прилавка магазина. Мошенник присвоил себе гаджет одной из покупательниц.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе задержали троих мужчин по подозрению в сбыте фальшивых пятитысячных купюр

На протяжении месяца фальшивомонетчики распространяли поддельные деньги на территории города и близлежащих районов (подробнее)