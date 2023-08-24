В Мариуполе 16-летний подросток стащил у женщины телефон во время посещения парикмахерской

Теперь подростку грозит тюрьма
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Чужой мобильный телефон привлек внимание подростка в одной из парикмахерских города Мариуполь, и парень решил его украсть. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.
Как рассказали там, 16-летний молодой человек зашел в парикмахерскую Жовтневого района и увидел лежащий на видном месте гаджет. Подросток стащил мобильное устройство, после чего скрылся с места преступления.
Владелица телефона, обнаружив пропажу, тут же заявила об этом в дежурную часть отдела полиции № 1. Сотрудники МВД вычислили и задержали парня. В отношении него было заведено уголовное дело за кражу.
- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - заявили в министерстве.
Напомним, похожая история произошла в Мариуполе в июле. Тогда правоохранители задержали мужчину за кражу телефона с прилавка магазина. Мошенник присвоил себе гаджет одной из покупательниц.
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