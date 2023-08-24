В Приморском парке Мариуполя продолжают работы по реконструкции Аллеи детей войны

В Приморском парке Мариуполя продолжаются работы по благоустройству. Фото: ТГ/Моргун

В Приморском парке Мариуполя продолжают работы по реконструкции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что сейчас строители заливают отмостку памятника «Бронекатер», обустраивают удобный спуск к морю, смотровую площадку и Центральную аллею, где в ближайшие дни установят лавочки и урны.

- Параллельно ведется работа по реконструкции Аллеи детей войны, созданию новых пешеходных зон и детских игровых площадок, - заявил Моргун.

Сообщается также, что строителям активно помогают сами мариупольцы. Работники муниципальных предприятий и комбината имени Ильича приводят в порядок зеленые зоны парка - косят траву, спиливают сухостой и сухие ветви деревьев, собирают и вывозят мусор.

По словам градоначальника, ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Это позволит открыть первую очередь парка для отдыха горожан уже в сентябре.

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