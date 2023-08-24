Пожилая женщина ранена при обстреле Киевского района Донецка

Пострадавшая 1948 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Киевском районе Донецка под обстрелом ВСУ была ранена пожилая женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что мирная жительница пострадала на улице Сенявина.

- При обстреле Киевского района по улице Сенявина получила ранение женщина 1948 года рождения, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что по улице Сенявина в результате прямого попадания снаряда был полностью разрушен частный жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 24 августа украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела было повреждено остекление в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства. Как заявили городские власти, из-за опасности боевых действий в Киевском районе временно приостановили движение автобусно-троллейбусного маршрута № 2 на участке «Горбольница № 20 - железнодорожный вокзал». Движение транспорта осуществляется до ТАЦ «Северный».

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