Пушилин сообщил, что в ДНР постепенно расширяют график подачи воды

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил Президента России Владимира Путина за беспрецедентную помощь Донбассу. Фото: kremlin.ru

В ДНР постепенно расширяют график подачи воды после ввода в строй первой нитки водовода из реки Дон. Об этом в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин.

Руководитель региона рассказал главе государства об исполнении данных ему ранее поручений.

- Доложил Владимиру Владимировичу о результатах исполнения поручений, которые давал Президент после наших обращений: о вводе в строй первой нитки водовода, после чего мы постепенно расширяем график подачи воды, об увеличении скорости прохождения КПП с Ростовской областью, темпа выдачи паспортов Российской Федерации, о восстановлении школ, огромном вкладе регионов-шефов, готовности к новому учебному году, состоянии медицины, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По словам лидера ДНР, постоянная включенность в решение острых вопросов Президента России, Правительства и министерств позволяют Республике сдвинуть с места крайне сложные задачи.

- От имени жителей региона благодарю за беспрецедентную помощь Донбассу, - отметил Пушилин.

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